Gibi 5. sezon ne zaman geliyor? Gibi yeni sezon çekildi mi? Gibi 5. Sezon çıkış tarihi

6 Aralık 2023 17:39 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:58

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gibi 5. sezon ne zaman? sorusu, Feyyaz Yiğit tarafından 5. sezonun duyurulmasının ardından gündeme geldi. Son zamanların en sevilen komedi dizileri arasında yer alan Gibi'den izleyicileri için heyecan uyandıran açıklama geldi. İzleyiciler heyecanla 5. sezon, yeni bölümü bekliyor. Peki, Gibi 5. sezon ne zaman? Gibi yeni sezon çekilecek mi, ne zaman yayınlanacak?

GİBİ 5. SEZON NE ZAMAN?

Başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, Instagram hesabından bir fotoğraf karesi paylaşarak "Gibi 5. sezon için her şey hazır! Çok yakında sete çıkıyoruz!" notunu eklemişti. Feyyaz Yiğit bugün Instagram hesabından paylaştığı bir dizi çekimi görüntüsü ile "GİBİ 5. SEZON ÇEKİMLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR” duyurusu yaptı.GİBİ 5. sezon yayın tarihi için net bir tarih yok ancak önümüzdeki günlerde GİBİ 5. sezon yayın tarihinin izleyicilerle paylaşılması bekleniyor. Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit’in senaristliği üstlendiği dizide Yılmaz,İlkkan ve Ersoy karakterlerinin başına 5. Sezonda neler geleceği Gibi hayranları tarafından büyük bir merak ile bekleniyor.

GİBİ OYUNCU KADROSU

EXXEN platformunda izlenme rekorları kıran ve her bölüm birbirinden komik skeçlerden meydana gelen dizide Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan rol alıyor.

GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.