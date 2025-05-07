Sahipsizler Samet diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Sahipsizler son bölüm ile gündeme geldi

Samet karakterinin akıbeti, Sahipsizler dizisinin son bölümüyle izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. 7 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara gelen yeni bölümde yaşanan gelişmeler, Samet’in diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair soru işaretlerini artırdı. Sahipsizler Samet diziden ayrılıyor mu, ölecek mi merak ediliyor.

SAHİPSİZLER SAMET DİZİDEN AYRILIYOR MU, ÖLECEK Mİ?

Sahipsizler dizisinde küçük yaşına rağmen etkileyici performansıyla dikkat çeken Samet karakteri, son bölümde yaşanan sağlık sorunu nedeniyle gündemde.

Samet'in okul bahçesinde futbol oynarken fenalaşıp yere yığıldığı sahne, izleyicilerde büyük bir endişe meydana getirdi.

Samet’in kalbinde ciddi bir sorun olduğu bilgisi verilirken, bu gelişme karakterin akıbeti hakkında soru işaretlerini artırdı. Seyirciler sosyal medyada, “Samet ölecek mi?”, “Samet diziden ayrılıyor mu?” gibi sorulara cevap aramaya başladı.

Fakat dizi yapımcıları veya kanal tarafından karakterin geleceğine dair net bir açıklama henüz yapılmış değil. Küçük oyuncu Umut Kaplıca’nın canlandırdığı Samet’in hikayesinin nasıl devam edeceği merakla bekleniyor.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜM NELER OLDU?

Sahipsizler dizisinin son bölümü, dram ve gerilim dozunun yüksek olduğu sahnelerle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Azize'nin Duygu’ya sahip çıkması ve onu yalnız bırakmaması, Devran’la arasında ciddi bir çatışma meydana getirdi.

Devran’ın tepkilerine rağmen geri adım atmayan Azize, kendi inandığı doğrular uğruna mücadele etmeye devam etti. Bu kararlı tavır, karakterler arasında tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.

Öte yandan Yusuf’un eski nişanlısı Buket’in yurt dışından dönmesi, Yusuf ve Zeliha arasında yeni bir duygusal çatışmanın habercisi oldu. Diziye dahil olan Buket karakteriyle birlikte ilişkilerin nasıl şekilleneceği merak konusu.

Tüm bu gelişmelerin ortasında, Fırat’ın ortaya çıkışı da dikkat çekti. Vahap Alaz’a meydan okuyan Fırat, onun servetinde hakkı olduğunu iddia etti ve bu beklenmedik çıkışıyla dizinin dengelerini sarstı.

Pervin ve Devran, kim olduğunu tam olarak anlayamadıkları bu adama büyük bir öfke duydu. Ancak bölümün en sarsıcı gelişmesi Samet’in yaşadığı sağlık problemiydi. Aniden fenalaşan Samet’in kalp rahatsızlığı, ailesini ve izleyiciyi derinden etkiledi.

SAHİPSİZLER OYUNCULARI KİMLER?