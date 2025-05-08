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Aile Şerefi oyuncuları kimler? Bu akşam Star’da ekrana geliyor 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aile Şerefi oyuncuları kimler? Bu akşam Star’da ekrana geliyor 
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının sevilen filmlerinden biri olan Aile Şerefi, 1976 yılında çekildi. Münir Özkul ve Adile Naşit gibi usta isimlerin yer aldığı film bu akşam Star TV’de ekrana geldi. 

Türk sinemasında önemli bir yer edinen Aile Şerefi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında yayınlanmaya başladı.  

Aile Şerefi filmini bu akşam izleyenler oyuncu kadrosunu merak edip araştırmaya başladı.  

Aile Şerefi oyuncuları kimler? Bu akşam Star’da ekrana geliyor  - 1. Resim

AİLE ŞEREFİ OYUNCULARI KİMLER? 

Münir Özkul ve Adile Naşit gibi efsane isimlerin başrollerini paylaştığı Aile Şerefi filmi bu akşam 20.00’da Star TV’nin yayın akışında yer aldı. 

Film oyuncu kadrosunda şu isimler oynadı: 

  1. Münir Özkul – Rıza 
  2. Adile Naşit – Emine 
  3. Şevket Altuğ – Zihni 
  4. Mahmut Hekimoğlu – Selim 
  5. Mahmut Cevher – Hasan 
  6. Ayşen Gruda – Ayşe 
  7. Itır Esen – Zeynep 
  8. Muhip Arcıman – Fehmi Bey 
  9. Ahmet Sezerel – Murat (Genç) 
  10. Cengiz Nezir – Mustafa 
  11. Betül Aşçıoğlu – Alev 

Aile Şerefi oyuncuları kimler? Bu akşam Star’da ekrana geliyor  - 2. Resim

AİLE ŞEREFİ FİLMİNİN KONUSU NE? 

Rıza Bey’in beş çocuğu vardır. At arabasıyla maden suyu, eşya taşıyan Rıza Bey’in evli ola kızı da eşiyle beraber evine taşınınca maddi açıdan daha da zorluk yaşamaya başlar.  

Filmin ilerleyen bölümlerinde Rıza Bey’in oğluna araba çarpar ve bu durum bütün aileyi etkiler. Oğluna çarpan kişi ise zengin bir ailenin çocuğudur. Ayrıca Oktay Rıza’nın kızını kaçırır. Film dramatik hikayesiyle Türk sinemasına büyük bir öneme sahiptir. 

Aile Şerefi oyuncuları kimler? Bu akşam Star’da ekrana geliyor  - 3. Resim

AİLE ŞEREFİ NEREDE ÇEKİLDİ? 

1976 yılında çekilen Aile Şerefi filminin sahneleri İstanbul’un Kumburgaz, Kadıköy, Kısıklı, Bulgurlu bölgelerinde çekildi. 

Aile Şerefi filminin yönetmenliğini Orhan Aksoy’un üstlenirken, Sadık Şendil ve Suphi Tekniker’in kaleme aldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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