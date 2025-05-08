Seni Severken dizisi neden yok, final mi yaptı? Kanal 7 yayın akışı

Kanal 7'nin sevilen dizisi Seni Severken ekrana gelmedi. Kanal 7 yayın akışı mı değişti merak edilirken Hint dizisi Seni Severken final yapıp yapmadığı ve ekranda olmama nedeni merak ediliyor.

Kanal 7 ekranlarının fenomen Hindistan yapımı dizisi Seni Severken, 6 Mayıs tarihinde 102. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ancak dizi 7 Mayıs tarihinde yayınlanmadı ve yerine Pakistan yapımı Kardelen dizisinin tekrar bölümü yer aldı.

SENİ SEVERKEN DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Kanal 7'de ekrana gelen Seni Severken dizisi Türkiye'de yakından takip ediliyor. Rishi ve Lakshmi'nin hikayesi 102. bölümde yarım kalmışken dizinin devam bölümleri yayın akışında yer almıyor.

SENİ SEVERKEN DİZİSİ NEDEN YOK 7 MAYIS?

Hafta içi her gün Kanal 7'de 14.15'te yayınlanan Seni Severken dizisi, 7 Mayıs Çarşamba günü yayın akışında yer almadı ve ekrana gelmedi. Dizinin final yaptığı ve bu nedenle yayınlanmadığı iddia edildi. Ancak herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.

SENİ SEVERKEN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

Aishwarya Khare ile Rohit Suchanti’nin yer aldığı Seni Severken dizisi son olarak 6 Mayıs Salı günü 102. bölümüyle ekrana geldi. 103. bölümü 7 Mayıs'ta yayınlanmayan dizinin final yaptığı öne sürüldü.

KANAL 7 YAYIN AKIŞI DEĞİŞTİ Mİ 7 MAYIS?

Kanal 7, 7 Mayıs Çarşamba günü Seni Severken dizisi yayınlanmadı. Bu nedenle dizinin takipçileri yayın akışı değişti mi araştırıyor.

7 Mayıs Kanal 7 yayın akışı:

06:30 – Kanal 7'de Sabah (Canlı Yayın)

07:45 – Dizi: Elif (Tekrar)

09:15 – TV Filmi

11:00 – TV Filmi

12:40 – Dizi: Suskun Yüreğim (Yeni Bölüm)

14:15 – Dizi: Kardelen (Tekrar)

16:30 – Dizi: Gelin (Tekrar)

18:00 – Kanal 7 Haber Saati

19:00 – Dizi: Gelin (Yeni Bölüm)

21:20 – Dizi: Esaret (Yeni Bölüm)

23:15 – Dizi: Yalnız Beni Sev (Tekrar)

00:45 – Dizi: Esir Kalpler (Tekrar)

SENİ SEVERKEN DİZİSİ KONUSU

Dizi, fedakar Lakshmi Ober Kafkaesque ile zengin iş insanı Rishi Oberoi’nin duygusal bağ kurdukları romantik ilişkisini anlatıyor. Hindistan’da “Bhagya Lakshmi” adıyla anılan yapım, Kanal 7’de büyük ilgi görüyordu.