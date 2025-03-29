Taksim Delisi Cenk öldü mü? Cenk Gülçe kimdir?

Taksim Delisi Cenk olarak bilinen Cenk Gülçe hakkında, sosyal medyada öldüğü iddiaları ortaya atıldı. Ancak Cenk Gülçe’nin ölümüne ilişkin net bir bilgi bulunmamaktadır.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Cenk Gülçe’nin hayatını kaybettiği spekülasyonları ortaya atıldı.

Taksim Delisi Cenk ismiyle tanınan Cenk Gülçe, yer yer anlattığı hikayeler kadar çektiği videolarla da her zaman ön planda kalan ve kendisinden söz ettirmeyi başarmıştır.

İstanbul’da yaşayan Taksim Delisi Cenk’in Eminönü ve Harbiye gibi yerlerde ikamet ettiği biliniyor.

TAKSİM DELİSİ CENK KİMDİR, HASTALIĞI NE?

1971 yılında doğduğu bilinen Taksim Delisi Cenk'in 2025 yılı itibarıyla 54 yaşında olduğu biliniyor.

Taksim Delisi Cenk'in hastalığı tam olarak bilinmemektedir. Geçmiş yıllarda Cenk Gülçe’nin travmaya maruz kaldığı yönünde bir düşünce söz konusudur. Bu nedenle de Gülçe’nin Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ya da Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) gibi hastalığı olmuş olabilir.

TAKSİM DELİSİ CENK ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada son zamanlarda paylaşım yapmayan Taksim Delisi Cenk’in öldüğü konusunda iddialar vardur. Ancak Cenk Gülçe’nin kesin öldüğü dair bir bilgi verilmemiştir.

Taksim Delisi Cenk'in şu anda öldüğüne ilişkin resmi olarak açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.