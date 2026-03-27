Evlenecek genç kızların çeyizlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan yün ürünler, günümüzde yerini elyaf ve hazır yataklara bıraktı. Kahramanmaraş'ta yüncülük yapan esnaf sayısı 2’ye kadar düşerken, işin erbapları yün kullanmanın faydalarını saya saya bitiremedi.

Osmanlı döneminden bu yana kullanılan doğal yün yatak, döşek ve yastıklar, gelişen teknoloji ve değişen alışkanlıklarla birlikte tarihe karışıyor.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM 600 yıl sonra ortaya çıkarıldı! Tarihi camide heyecanlandıran detay

KENTTE BU İŞİ YAPAN SAYISI 2!

"ÇEYİZLERİN VAZGEÇİLMEZİYDİ"

40 yıldır yün işiyle uğraşan esnaf Yılmaz Kıraç, mesleğin yok olma noktasına geldiğini söyledi. Kıraç, "Bundan yaklaşık 15 yıl öncesine kadar yün, evlenecek çiftlerin çeyiz listesinin başında yer alırdı. Yün yıkamak zahmetliydi ama bir o kadar da güzeldi. O günlerde yün vazgeçilmezdi. Günümüzde ise yüne olan ilgi azaldı. Elyaf, silikon elyaf ve hazır yataklar yaygınlaştı. Bizim mesleğimiz ne yazık ki son demlerini yaşıyor" dedi.

Çeyizlerin vazgeçilmeziydi, şimdi kimse yüzüne bakmıyor! Faydaları say say bitmez

"DİNÇ VE RAHAT UYANMANIZI SAĞLAR"

Yünün sağlık açısından önemli faydalar sunduğunu belirten Kıraç, "Yün vücutta elektriklenme yapmaz, bakteri barındırmaz. Akşam yattığınızda sabah daha dinç ve rahat uyanırsınız. Bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıkların artmasını sentetik ve polyester yatakların oluşturduğu elektriklenmeye bağlıyorum. Yünde böyle bir durum yoktur. Yeni evlenecek çiftlere özellikle yün kullanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Deprem sonrası iş yerinin ağır hasar alarak yıkıldığını ifade eden Kıraç, şu anda bir konteynerde geçimini sürdürdüğünü söyledi. Kullandığı yünlerin tamamen doğal ve yerli olduğunu vurgulayan Kıraç, "Önceden kız evi ve oğlan evi birlikte yün yıkardı. Şimdi ne o imkan var ne de o su. Bu nedenle artık yıkanmış yün temin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yünün yatak, yorgan ve yastık yapımında kullanıldığını belirten Kıraç, sağlığını düşünen herkese yünü tavsiye etti.

