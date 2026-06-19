Türkiye Gazetesi
“Kantin” filminde 90’lar canlanıyor! Çekimler yakında başlayacak
Yönetmenliğini Gökhan Arı’nın, yapımcılığını ise Kemalhan Balçık’ın üstlendiği “Kantin” filminin çekimleri için geri sayım başladı.
Özetle Dinle“Kantin” filminde 90’lar canlanıyor! Çekimler yakı...
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Kültür - Sanat az önce
Murat Öztekin'in yönettiği, 1999'da Kütahya Dumlupınar Üniversitesindeki eski bir erkek öğrenci yurdunda geçen ve korku ile 90'lar dünyasını kara mizahla birleştiren filmi "Kantin"in hazırlıkları sürüyor.
- Film, 90'lar dünyasını yansıtan kara mizahı korkuyla iç içe geçiriyor.
- Yapım, Haziran ayının son haftasında çekimlere başlayacak.
- Filmin başrolünde Görkem Sevindik yer alıyor.
- Görkem Sevindik, hikayede “Hekim” karakterini canlandırıyor.
- Senaryosunu Uğur Güvercin kaleme aldı.
- Olaylar, yurda yeni gelen Murat'ın Hekim'in yanında bulmasıyla başlıyor.
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MURAT ÖZTEKİN - 1999 yılında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesindeki eski ve bakımsız bir erkek öğrenci yurdunda geçen eser, korku ile 90’lar dünyasını yansıtan kara mizahı iç içe geçiren bir hikâyeyi işliyor.
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Haziran ayının son haftasında “motor” diyecek olan filmin başrolünde ise son dönemin en dikkati çeken oyuncularından Görkem Sevindik yer alıyor. Sevindik, filmin merkezindeki “Hekim” karakteriyle hem sert mizacı hem de korkuyla yüzleşen mücadeleci tavrıyla hikâyeye yön veriyor.
Senaryosunu ise Uğur Güvercin’in kaleme aldığı “Kantin”de olaylar, yurda yeni gelen Murat’ın kendisini kısa sürede yurdun belalı ama sözü dinlenen reisi Hekim’in yanında bulmasıyla başlıyor.
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