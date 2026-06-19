Yönetmenliğini Gökhan Arı’nın, yapımcılığını ise Kemalhan Balçık’ın üstlendiği “Kantin” filminin çekimleri için geri sayım başladı.

MURAT ÖZTEKİN - 1999 yılında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesindeki eski ve bakımsız bir erkek öğrenci yurdunda geçen eser, korku ile 90’lar dünyasını yansıtan kara mizahı iç içe geçiren bir hikâyeyi işliyor.

Haziran ayının son haftasında “motor” diyecek olan filmin başrolünde ise son dönemin en dikkati çeken oyuncularından Görkem Sevindik yer alıyor. Sevindik, filmin merkezindeki “Hekim” karakteriyle hem sert mizacı hem de korkuyla yüzleşen mücadeleci tavrıyla hikâyeye yön veriyor.

Senaryosunu ise Uğur Güvercin’in kaleme aldığı “Kantin”de olaylar, yurda yeni gelen Murat’ın kendisini kısa sürede yurdun belalı ama sözü dinlenen reisi Hekim’in yanında bulmasıyla başlıyor.

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