Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Anadolu Ödülleri ödül töreni, Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenlendi. Törenin açılışında konuşan Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Müzesi kurucusu sanatçı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, sanatçıları “geleceği arayan insanlar” olarak tanımladığını ifade ederek geleceği gelenekte arayanları teşvik etmek için bu yarışmayı düzenlediklerini dile getirdi. “Geçmişi Selamlamak” başlığıyla düzenlenen 2021 ödül programında Refik Halit Karay “Edebiyat”, Bedri Rahmi Eyüboğlu “Görsel Sanatlar”, Emre Arolat “Mimarlık”, Muzaffer Sarısözen “Müzik” ve Lütfi Akad “Sinema” sahasında mükâfata layık görüldü. “Onur Ödülü” geçen yıl hayatını kaybeden Kalan Müzik kurucusu Hasan Saltık’ın olurken, mimarlık jürisinin verdiği Destek Ödüllerine de Melike Altınışık ve Ömer Selçuk Baz değer bulundu.

İHA ödüle doymuyor, müsilaj fotoğrafı birincilik getirdi Tekirdağ’da düzenlenen basın ödülleri yarışmasına müsilaj fotoğrafı ile katılan İhlas Haber Ajansı Trakya Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Muhabiri Halil Dağ, birincilik ödülü kazanırken, Bölge Müdürü Mefail Akçatepe’ye de plaket verildi.