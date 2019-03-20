Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların en başarılı oyuncularından olan Kıvaç Tatlıtuğ, son dönemde sert ve öfke kontrolü sorunu yaşayan karakterleri canlandırıyor eleştirilerine cevap verdi.

ELEŞTİRİLERE İSYAN ETTİ

Tatlıtuğ, 'Ezel' ve 'Kuzey Güney'den sonra ekrana gelen 'Çarpışma' dizisi ve vizyonda olan 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filminde sert karakterleri canlandırdığı eleştirilerine isyan etti.

"ROLLER ÜSTÜME YAPIŞMADI"

Başarılı oyuncu, "Bu roller üstüme yapışmadı. Ne geliyorsa onu oynuyorum" dedi.

"FARKLI BİR KARAKTERLE DE KARŞINIZA ÇIKABİLİRİM"

Tatlıtuğ, öfke kontrolü sorunu yaşayan karakterlere hayat vermesine ise, "Bu şekilde denk geliyor. Özellikle yapılmış bir şey değil. Bakarsınız önümüzdeki projede farklı bir karakterle karşınıza çıkarım" şeklinde konuştu.