“Kulyas Lanetin Bedeli” isimli sinema filminin baş rol oyuncularından Erdem Yılmaz, oyunculuğuyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Eşinin görevi nedeniyle Van’da yaşayan Erdem Yılmaz, Van’ da köy okullarına giderek tiyatro oyunlarıyla mesleğini yapmaya devam ediyor. Van’da yaşamasına rağmen oyunculuktan kopmamaya çalışan Erdem Yılmaz, “Kulyas Lanetin Bedeli” isimli sinema filminin yönetmeni Yunus Şevik’in araması üzerine, düşünmeden çekimler için İstanbul’a geldi. Başarılı oyuncu Erdem Tılmaz “Beni heyecanlandıran bir iş oldu. Filmde canlandırdığım Anıl karakterini canlandırırken zorlandığım yerler de oldu, kendimde bulduğum tarafları da ama bu film için Van’dan kalkıp sanatın başkenti İstanbul’a davet edilmek mesleğim adına onur verdi” dedi.
Film için Van'dan geldi
13.05.2019 - 10:53 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz perde de yer almasıyla birlikte, korku filmi severlerin ilgisiyle kulvarında gişe beklentisini üst sıralara taşıyan “Kulyas Lanetin Bedeli” isimli yapım, oyuncularıyla ve senaryosuyla çok konuşuldu.
Etiketler : Kulyas Lanetin Bedeli,
624071 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/624071.aspx
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