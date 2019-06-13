Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emre Kaya, 10 binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen Muğla Ortaca Tarım, Turizm ve Çevre Festivali'nde sahne performansı sergiledi. Konsere ‘nefes' isimli şarkısıyla başlayan Kaya, şarkının kısa sürede müzikseverler tarafından ezberlenmesi ve söylenmesi konusunda mutluluğunu dile getirdi.

En çok dinlenenler listesinde uzun süredir zirvede yer alan şarkısı ‘nasıl diye sorma'yı seslendiren Emre Kaya katılımcılardan tam not aldı.

Şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da katılımcıları çoşturan Emre Kaya'ya seyircilerden büyük bir sevgi seli yansıdı. Sevenleri, konserinin bitmesinin ardından oteline gitmek için yola çıkan şarkıcının aracının önünü kesti. Emre Kaya da hayranlarını kırmayarak birebir fotoğraf çektirdi.