Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 gün önce Kastamonu'da şehit ailesini ziyaret ettikten sonra konser alanına doğru yola çıkan genç sanatçı Gökhan Akar, trafik kazası geçirmiş ve bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirilmişti. Yaşamış olduğu beyin travması dolayısıyla doktorları tarafından uyutularak konuşması yasaklanan sanatçıdan iyi haber geldi. Akar, kendine gelir gelmez annesini düşündü.

"ANNEM ÖĞRENDİ Mİ?"

Dün gece kişisel sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili bilgi verilen Gökhan Akar'ın doktorlar tarafında kontrol altına alındığını ve kimseyle konuşturulmadığı bilgisi verilmişti. Bu sabah saatlerinde şarkıcı Akar'ın, geçirdiği kazadan sonra ilk defa gözlerini açtığı bilgisi geldi. Gökhan Akar uyanır uyanmaz; "Annem öğrendi mi? Söylemeyin çok üzülür" dedi.