Türkiye Gazetesi

Sevilen çift Hande Erçel ile Kerem Bursin’in aşkı tam gaz sürüyor. Attıkları her adım olay olan ikiliden kötü haber geldi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR

Bürsin ve Erçel’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve ikilinin birlikte karantinaya girdiği öğrenildi. Çift henüz sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapmadı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, daha önce birlikte Maldivler'e gitmiş, burada paylaştıkları fotoğraflar aşklarını ele vermişti.

‘REKLAM AŞKI YAŞIYORLAR’ İDDİASINA YANIT

Bir süredir meslektaşı Hande Erçel ile birlikte olan Bürsin, reklam aşkı yaşadıklarına dair çıkan haberlere geçtiğimiz günlerde yanıt vermişti. Ünlü oyuncu çıkan iddiaları yalanlayarak şöyle konuştu.

“İlişkide gerçekçi biriyim. Ben beraber olduğum insanla eğlenmeyi, onu güldürmeyi seviyorum. Biriyle beraber bir ilişkiye başladıysan tamamen filtresiz ve doğal olmak önemli yoksa sağlıklı bir yol olmaz diye düşünüyorum.”

Hande Erçel teyze oldu! Yeğenine 500 bin TL'lik jest Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, kızı Mavi Aylin'i kucağına aldı. Teyze olma heyecanı yaşayan Hande Erçel, ablası Gazme Erçel’i bir an bile yalnız bırakmadı.

Ödül almaya giden Kerem Bürsin salonu terk etti Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından dün akşam 'Yılın Yıldızları Ödül Töreni düzenlendi. Birbirinden ünlü ismin ödül aldığı törene gecenin sunuculuğunu üstlenen radyocu Bay J’nin sözleri adeta damga vurdu.