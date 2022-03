Türkiye Gazetesi

2022 Oscar Ödülleri geçtiğimiz gün yapılan törenle sahiplerini buldu. Geceye ödüllerin sahiplerinin yanı sıra Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar damga vurdu. Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith hakkında şaka yapınca Will Smith bir anda sahneye çıktı. Tüm salon şaka sanıp gülerken Smith sahneye koşarak, Rock'a tokat attı. Tokat attıktan sonra yerine dönen Will Smith, "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı.

ALİŞAN DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Olay, Oscar gecesine damga vururken pek çok sanatçı konuyla ilgili yorum yaptı. Bazı isimlerden Will Smith’e destek gelirken bazı kişiler ise Smith’i kınadı. Dün akşam bir mekan çıkışı görüntülenen Alişan da konuyla ilgili yorum yaptı. Tartışmaya dahil olan ünlü şarkıcıya Will Smith'in Chris Rock'a tokat atması soruldu.

Chris Rock - Will Smith

“YERİN DİBİNE GÖMERİM, ASLA İZİN VERMEM”

Alişan, “Buna benzer bir gecede birisi eşiniz hakkında böyle bir şey yapsa tepkiniz nasıl olurdu?” sorusu üzerine “Böyle espriler onlar için normal bir şey. Tokat biraz ağır olmuş ama birisi benim eşime bu şekilde davranırsa tabii ki izin vermem. Onu yerin dibine gömerim, asla izin vermem” şeklinde cevap verdi.

