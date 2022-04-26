Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Cary Elwes’i, evinin bahçesinde bir şeylerle uğraşırken çıngıraklı yılanın ısırdığı öğrenildi. Acilen hastaneye kaldırılan oyuncu, tedavisinin ardından bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımında yılanın ısırdığı ve mosmor olan parmağının fotoğrafını da gösteren oyuncu iyi olduğunu belirtti.

Ünlü oyuncu, parmağının mosmor olan fotoğrafığını paylaştı

59 yaşındaki ünlü oyuncu, Testere filminin yanı sıra The Princess Bride, Robin Hood: Men in Tights, Liar Liar ve Twister gibi projelerde de rol aldı.

ABD'li aktör Bruce Willis'ten kötü haber: Oyunculuğa “Afazi” engeli Dünyaca ünlü ABD'li aktör Bruce Willis'in, yakalandığı 'afazi' hastalığı sebebiyle oyunculuğa ara vermek zorunda kaldığı açıklandı.