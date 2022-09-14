Türkiye Gazetesi

Kuruluş Osman var mı yok mu? 14 Eylül ATV yayın akışı Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV’de geçtiğimiz sezonun ilgiyle izlenen dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman bugün var mı yok mu sorusuna yanıt aranıyor. Sezon finali yapan diziler ekranlara yeniden dönerken gözler Kuruluş Osman dizisinde çevrildi.

KURULUŞ OSMAN VAR MI YOK MU? (14 EYLÜL)

14 Eylül Çarşamba günkü yayın akışında Kuruluş Osman dizisi gözükmüyor. Dizinin yeni bölümü dolayısıyla yeni sezonu bu akşam yayınlanmayacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin 4. sezonu hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil. Yeni sezonda diziye birçok yeni oyuncunun dahil olacağı düşünülüyor.

14 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Bir Küçük Gün Işığı

23.20 Kingsman: Gizli Servis

01.40 Kardeşlerim

04.40 Mutfak Bahane

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?

Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey'in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır… Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır… Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir?

Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?

Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelecektir. Osman Bey'in peş peşe yaptığı fetihler Konya'da nasıl yankılanacaktır? Sultan Alaeddin, Yenişehir'in fethine nasıl tepki verecektir?