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Alper Kul 12 yıllık mutlu evliliğinin sırrını açıkladı!

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Alper Kul 12 yıllık mutlu evliliğinin sırrını açıkladı!

Magazin Haberleri

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı İsmail karakteriyle hafızalarda yer edinen Alper Kul, aynı programda yer alan Aylin Kontente ile 12 yıl önce evlenmiş ve iki çocuk sahibi olmuştu. Mutlu bir evliliği olan Kul, ‘Mutlu evliliğin sırrı nedir?’ sorusuna cevap verdi.

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı İsmail karakteriyle izleyici karşısına çıkan Alper Kul, 2012 yılında meslektaşı Aylin Kontente ile hayatını birleştirmişti.

 

Aylin Kontente ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, geçen günlerde oğullarıyla Çeşme tatilinde görüntülenerek gündeme geldi. Çocukları Arel ve Leo ile birlikte vakit geçiren Alper Kul, sorulan ‘Mutlu evliliğin sırrı nedir?’ sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi.

Mutlu evliliğin anlaşmaktan geçtiğini belirten Alper Kul, "Karşılıklı anlaşmak. Birlikte olmakla ilgili iyi niyetinin olması" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
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