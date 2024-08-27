Alper Kul 12 yıllık mutlu evliliğinin sırrını açıkladı!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 27 Ağustos 2024 14:14 - Güncelleme: 27 Ağustos 2024 14:18 - Güncelleme:

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Güldür Güldür Show'da canlandırdığı İsmail karakteriyle hafızalarda yer edinen Alper Kul, aynı programda yer alan Aylin Kontente ile 12 yıl önce evlenmiş ve iki çocuk sahibi olmuştu. Mutlu bir evliliği olan Kul, ‘Mutlu evliliğin sırrı nedir?’ sorusuna cevap verdi.