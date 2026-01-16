2024 yılında hayatını kaybeden Ankaralı Turgut’un çocukları arasında yaşanan miras anlaşmazlığı yargıya taşındı. Ölümünden kısa süre önce 5 çocuğundan 4’ünü evlatlıktan reddeden sanatçının mirasına ilişkin açılan dava sonuçlandı.

Akciğer kanseri nedeniyle 15 Aralık 2024’te hayatını kaybeden Ankaralı Turgut’un, tedavi gördüğü süreçte kendisi için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan paralar nedeniyle çocuklarıyla sorun yaşadığı öğrenildi. Sanatçının, bu süreçte yalnızca kızı Eylem Boran ile iletişimini sürdürdüğü belirtildi.

ÇOCUKLARINI EVLATLIKTAN REDDETTİ

İddiaya göre Ankaralı Turgut, yardım kampanyasında toplanan paraları talep etmeleri üzerine kızı Eylem Boran dışındaki çocukları Haydar Karataş, Özlem Karataş, Hasret Karataş ve Ersoy Karataş’ı evlatlıktan reddetti.

TEDAVİSİ İÇİN TOPLANAN PARADAN İSTEMİŞLERDİ

SHOW Haber’in ulaştığı bilgilere göre, Ankaralı Turgut’un vefatının ardından, söz konusu dört çocuk tarafından Eylem Boran’a karşı tereke davası açıldı. Davada, sanatçının tedavisi için düzenlenen yardım gecesinde 18 milyon TL toplandığı ileri sürülerek, miras paylarının talep edildiği kaydedildi.

Ankaralı Turgut’un miras davasında karar çıktı! Mahkeme son noktayı koydu

Mahkeme, yapılan inceleme sonucunda yardım kampanyasında toplanan tutarın iddia edildiği gibi 18 milyon TL değil, yaklaşık 250 bin TL olduğunu tespit etti.

TEREKE DAVASI NEDİR?

Tereke davası, vefat eden kişinin malvarlığının tespiti, korunması, yönetimi ve paylaşımıyla ilgili olarak açılan hukuki davalardır. Bu dava, mirasçılar, alacaklılar veya hak iddia eden kişiler tarafından açılabilir.

KIZI EYLEM BORAN: ÇOK ŞÜKÜR DAVAYI KAZANDIK

Davanın ardından açıklama yapan Ankaralı Turgut’un kızı Eylem Boran, hakkında ortaya atılan iddiaları reddederek, babasının vasiyetini yerine getirdiğini söyledi.

Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran "Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylenildi. Bu parayı da benim yediğimi söylediler. Ben bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür ki davayı kazandık" dedi. Boran, ayrıca; "Babamdan bana mirası olarak, şerefi, onuru, gururu ve 300 bin TL de borcu kaldı" ifadelerini kullandı.

