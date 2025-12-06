Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, trafik kazası geçirdiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Sevilen isim, yaşadığı talihsiz olaya dair bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla süreci doğrudan aktardı, kazaya ait araç görüntülerini de takipçileriyle paylaştı.

Başarılı oyuncu Celil Nalçakan, geçirdiği trafik kazasını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Celil Nalçakan kaza geçirdi! Korkutan görüntüleri paylaştı

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Poyraz Karayel, Bir Aile Hikayesi, Kardeşlerim, Sustalı Ceylan ve son olarak Rüya Gibi dizileriyle tanınan Nalçakan, yaptığı açıklamada hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle karşı yönden gelen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ifade etti.

Celil Nalçakan kaza geçirdi! Korkutan görüntüleri paylaştı

KAZAYI DOĞRULADI

Oyuncu, kazayla ilgili şunları söyledi:

“Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hakimiyetini kaybetti.”

Celil Nalçakan kaza geçirdi! Korkutan görüntüleri paylaştı

“BİZ İYİYİZ, ARAÇLAR SIKINTILI DURUMDA”

Sağlık durumları hakkında da bilgi veren isim, “Bende hiçbir şey yok, turp gibiyim. Karşımızdaki kardeşimiz de turp gibi. Benim hem asistanım hem biraderim olan kardeşim de turp gibi... Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası