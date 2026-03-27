Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı! Doktorlar yakın takipte
Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, dün akşam aniden gelişen burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda şarkıcının iki damarının tıkalı olduğu belirlendi. Kurtoğlu’nun bir damarına hemen stent takılırken, diğer damara ise yaklaşık bir ay sonra müdahale edileceği öğrenildi.
Dün hastaneye kaldırılan Cengiz Kurtoğlu sevenlerini endişelendirdi. Burun kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan ismin iki damarında tıkanıklık tespit edildi ve bir damarına stent takıldı.
YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Kurtoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Sanatçının tedavisinin takip edildiği, doktorların kontrol ve önlemlerini sürdürdüğü ifade edildi.
Kurtoğlu’nun sağlık durumu hayranları tarafından yakından takip edilirken, sanatçıya birçok seveni ‘geçmiş olsun’ mesajları yolladı.
