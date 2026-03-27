Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, dün akşam aniden gelişen burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda şarkıcının iki damarının tıkalı olduğu belirlendi. Kurtoğlu’nun bir damarına hemen stent takılırken, diğer damara ise yaklaşık bir ay sonra müdahale edileceği öğrenildi.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kurtoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Sanatçının tedavisinin takip edildiği, doktorların kontrol ve önlemlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Kurtoğlu’nun sağlık durumu hayranları tarafından yakından takip edilirken, sanatçıya birçok seveni ‘geçmiş olsun’ mesajları yolladı.

