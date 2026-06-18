Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncularından Demet Özdemir, bu kez oyunculuğuyla değil, yıllar öncesine ait bir görüntüsüyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan çocukluk videosu kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken, ünlü oyuncunun sevimli halleri takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Eşref Rüya’da Nisan karakteriyle beğeni toplayan Demet Özdemir, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra dans yeteneğiyle de adından söz ettiriyor. Sosyal medyada paylaşılan çocukluk görüntüleri ise ünlü oyuncunun dansa olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını ortaya koydu.

Demet Özdemir'in çocukluk videosu ortaya çıktı! Daha o yaşta sahne ışığını yakalamış

BEĞENİ YAĞDI

Videoda, küçük yaştaki Demet Özdemir'in müziğe alkışlarla eşlik ettiği ve ritme uygun şekilde dans ettiği anlar yer aldı. Kısa sürede gündem olan görüntüler, hayranlarından çok sayıda yorum aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Özdemir'in yıllar içerisindeki değişimine dikkat çekerken, çocukluk dönemindeki enerjisi ve neşesinin bugünkü haliyle benzerlik taşıdığını belirtti.

Demet Özdemir'in çocukluk videosu ortaya çıktı! Daha o yaşta sahne ışığını yakalamış

“HİÇ DEĞİŞMEMİŞ”

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, ünlü oyuncunun sevimli görüntülerine övgü dolu yorumlarda bulundu.

Özellikle dans konusundaki yeteneğiyle sık sık gündeme gelen Demet Özdemir'in çocukluk yıllarına ait görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi. Takipçileri “Hiç değişmemiş” yorumlarında bulundu.

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