Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçları AVM otoparkında görüntülendi

6 Aralık 2023 16:54 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:32

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Anadolu Ajansı

Görkemli ve lüks yaşantılarını sosyal medya paylaşımları ile gözler önüne seren Polat çifti her geçen gün magazin gündemine düşüyordu. Dilan Polat'ın en son yaptığı uçak paylaşımı herkesin dikkatini çekmişti. Bu kadar lüks yaşayan çiftin gelirlerinin kaynağı merak edilir olmuştu. Günden güne herkesin dikkatini çeken çiftin paylaşımları adeta sonları oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat'ın haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

POLAT ÇİFTİ DE DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat dahil 12 kişi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

5 Kasım'da tutuklanan Polat çiftinin lüks araçlarına ise el konularak Yediemin otoparkına çekilmişti. Yediemin otoparkında basına sergilenen araçlar 1 ay sonra bugün bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında görüldü.

FON YETKİLİLERİNCE TESLİM ALINDI

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında el konulan araçlar Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve önceki gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen araçlar, Fon yetkililerince teslim alındı.

AVM OTOPARKINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturuldu ve kayıt altına alındı. Sayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar AVM otoparkında görüntülendi. Otoparkta çiftin araçlarını görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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