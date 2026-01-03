Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olarak lanse edilen Doktor Başka Hayatta dizisi, daha başlamadan önce yaşanan gelişmelerle gündeme oturdu. Dizinin başrolü için anlaşma sağlayan Alina Boz’un, haberi olmadan kadrodan çıkarıldığı ortaya çıktı. Haberi alan ünlü isim mahkemenin yolunu tuttu.

NOW ekranlarında yayınlanacak olan Doktor Başka Hayatta dizisinde başrol için Alina Boz ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak genç oyuncu, hiçbir bilgilendirme yapılmadan dizinin kadrosundan çıkarıldı. Boz’un yerine, dizinin yönetmenliğini üstlenen Ketche’nin önerisiyle Sıla Türkoğlu getirildi.

Doktor Başka Hayatta dizisinde başrol krizi! Alina Boz çıkarıldı, Sıla Türkoğlu geldi

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU

Genç oyuncu Alina Boz, yaşadığı bu mağduriyet nedeniyle hukuki yollara başvurdu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Boz, Dass Yapım ile yaşadığı anlaşmazlığı mahkemeye taşıdı. Taraflar, süreci avukatları aracılığıyla yürüttü ve sonunda uzlaşma sağlandı.

TAZMİNATI BAĞIŞLADI

Uzlaşma sonucunda Alina Boz’un mahkeme kararıyla tazminat aldığı öğrenildi. Boz, söz konusu tazminat bedelini ise Darüşşafaka’ya bağışladı.

Yaşanan bu gelişme, dizinin başlamadan önceki kaotik sürecini de gözler önüne serdi. Alina Boz’un diziden habersiz çıkarılması ve yerine başka bir oyuncunun getirilmesi, set ve yapım dünyasında “oyuncu kadrosu değişiklikleri” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

