ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında dikkat çeken anlar yaşandı. Evliliklerinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle canlı yayına katılan Damla ve Serkan Barış çifti, karşılıklı açıklamalarıyla gündem oldu. Yayında eşinden özür dileyen Serkan Barış, evliliklerini sürdürmek istediğini dile getirdi. Bunun üzerine Damla Barış, yeniden bir araya gelmek için bazı şartlar öne sürdü. Canlı yayında dikkat çeken taleplerde bulunan kadın, "85 kiloyum, 85 kilo altın isterim" diyerek bu talebin karşılanması için kredi çekilmesini önerdi. Damla ayrıca, eşinin annesiyle görüşmemesini ve onunla tüm iletişimini sonlandırmasını şart koştu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında gündeme gelen Çorumlu Damla ve Serkan Barış çiftinin yaşadıkları, canlı yayında dikkat çeken anlara sahne oldu. Kayseri Otogarı’nda tanıştıktan yalnızca 3 gün sonra evlenen çift, yaşadıkları aile içi sorunlar ve karşılıklı suçlamalar nedeniyle programa katıldı.

Esra Erol’da yok artık dedirten barışma talepleri! “85 kiloyum, 85 kilo altın isterim”

KAYINVALİDESİNDEN FİZİKSEL ŞİDDET GÖRMÜŞ

Damla Barış, evliliğinin ilk günlerinden itibaren eşinin ailesi tarafından kötü muameleye maruz kaldığını iddia etti. Kayınvalidesinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını öne süren Damla, bu nedenle 7 haftalık bebeğini kaybettiğini söyledi. Serkan Barış ise annesinin Damla’ya yönelik fiziksel müdahalede bulunduğunu doğrularken, kendisinin de eşine karşı hatalı davranışları olduğunu ve şiddet uyguladığını kabul etti.

Programda taraflar arasında maddi konular nedeniyle de karşılıklı suçlamalar gündeme gelirken, Serkan Barış’ın kayınvalidesine yönelik kullandığı ifadeler stüdyoda tepki çekti.

Esra Erol’da yok artık dedirten barışma talepleri! “85 kiloyum, 85 kilo altın isterim”

“85 KİLO ALTIN İSTERİM”

Canlı yayında eşinden özür dileyerek evliliklerini sürdürmek istediğini belirten Serkan Barış’ın açıklamalarının ardından Damla Barış, yeniden bir araya gelmeleri için bazı şartlar öne sürdü. Damla, üzerine kayıtlı bir ev ve araç talep ederken, eşinin annesiyle görüşmemesini istedi. Ayrıca altın ve düğün organizasyonuna ilişkin beklentilerini de sıraladı.

Damla şartlarını şu şekilde aktardı: "Ev alacaksın üzerime yapacaksın, araba alacaksın benim üstüme olacak. Annen buralara gelmeyecek, ortalıkta fırlamayacak. Eğer bir kuruş verirsen seni de anneni de mahvederim. Benim ederim; 85 kiloyum, 85 kilo da altın isterim. Trabzon burması, su yolu, beştaş, üç yüzük... Hepsini buraya kadar takacaksın. Ben karışmam, kredi çekeceksin."

Esra Erol’da yok artık dedirten barışma talepleri! “85 kiloyum, 85 kilo altın isterim”

3 AYRI GELİNLİK, BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ…

Damla Barış, evliliğe devam etme şartları arasında düğün sürecinin yeniden organize edilmesini de istedi. Üç farklı gelinlik, söz elbisesi, ve lüks bir otelde düzenlenecek bekarlığına veda kutlaması talebinde bulunan Damla, kız isteme töreninden nikaha kadar tüm masrafların karşılanmasını şart koştu.

Canlı yayında ayrıca eşinin ailesiyle görüşmek istemediğini belirten Damla Barış, Serkan Barış'tan kendisine öncelik vereceğine dair söz vermesini istedi. Bunun üzerine Serkan Barış, eşine bağlılığını ifade ederek taleplerini kabul ettiğini açıkladı. Canlı yayında yaşanan diyaloglar ve çiftin aldığı kararlar, hem stüdyoda hem de sosyal medyada gündem oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası