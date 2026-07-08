Takı töreninde metrelerce uzayan altın kuyruğuyla gündem olan fenomen Zehra Özdemir, düğün sonrası altın dolu çantalardan birinin kaybolduğunu düşünerek jandarmaya başvurdu. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

Sosyal medya içerikleriyle tanınan Zehra Özdemir, Murat Çapan ile düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde oluşan uzun takı kuyruğu dikkat çekti.

TAKILAR GÜNDEM OLDU

Düğünde takılan çok sayıdaki altın seti, bilezik ve ziynet eşyası nedeniyle Özdemir'in yürümekte zorlandığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Fenomen Zehra Özdemir’in düğününde kayıp altın krizi! Soluğu jandarmada aldı

ALTINLARIN KAYBOLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

Düğün sonrası altınların bulunduğu çantalardan birinin evde olmadığı fark edilince aile büyük panik yaşadı. Çantanın çalınmış olabileceği ihtimali üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Fenomen Zehra Özdemir’in düğününde kayıp altın krizi! Soluğu jandarmada aldı

JANDARMAYA BAŞVURDU

İhbarın ardından ekipler kayıp olduğu değerlendirilen altın dolu çantanın bulunması için çalışma başlatırken, Özdemir de olayla ilgili ifade verdi.

ÇANTA OTEL ODASINDA BULUNDU

Yapılan incelemede altınların bulunduğu çantanın çalınmadığı, düğün telaşı sırasında kiralanan otel odalarından birinde unutulduğu belirlendi. Çantanın eksiksiz şekilde teslim alındığını açıklayan Özdemir, yaşanan panik nedeniyle jandarmaya başvurduklarını, ancak kısa sürede gerçeğin ortaya çıktığını ifade etti.

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