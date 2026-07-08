Fenomen Zehra Özdemir’in düğününde kayıp altın krizi! Soluğu jandarmada aldı
Takı töreninde metrelerce uzayan altın kuyruğuyla gündem olan fenomen Zehra Özdemir, düğün sonrası altın dolu çantalardan birinin kaybolduğunu düşünerek jandarmaya başvurdu. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.
- Zehra Özdemir, Murat Çapan ile dünyaevine girdi.
- Düğünde oluşan uzun takı kuyruğu dikkat çekti.
- Takılan altınlar nedeniyle Özdemir'in yürümekte zorlandığı anlar sosyal medyada yer aldı.
- Düğün sonrası altınların bulunduğu bir çanta evde olmayınca jandarmaya başvuruldu.
- Çantanın çalındığı ihtimali üzerine yapılan incelemede, çantanın düğün telaşı sırasında otel odasında unutulduğu belirlendi.
- Çanta eksiksiz şekilde teslim alındı.
Sosyal medya içerikleriyle tanınan Zehra Özdemir, Murat Çapan ile düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde oluşan uzun takı kuyruğu dikkat çekti.
TAKILAR GÜNDEM OLDU
Düğünde takılan çok sayıdaki altın seti, bilezik ve ziynet eşyası nedeniyle Özdemir'in yürümekte zorlandığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
ALTINLARIN KAYBOLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ
Düğün sonrası altınların bulunduğu çantalardan birinin evde olmadığı fark edilince aile büyük panik yaşadı. Çantanın çalınmış olabileceği ihtimali üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.
JANDARMAYA BAŞVURDU
İhbarın ardından ekipler kayıp olduğu değerlendirilen altın dolu çantanın bulunması için çalışma başlatırken, Özdemir de olayla ilgili ifade verdi.
ÇANTA OTEL ODASINDA BULUNDU
Yapılan incelemede altınların bulunduğu çantanın çalınmadığı, düğün telaşı sırasında kiralanan otel odalarından birinde unutulduğu belirlendi. Çantanın eksiksiz şekilde teslim alındığını açıklayan Özdemir, yaşanan panik nedeniyle jandarmaya başvurduklarını, ancak kısa sürede gerçeğin ortaya çıktığını ifade etti.