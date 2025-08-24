Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gözlerden uzak yaşıyordu… Oyuncu Arkın Gelebe'nin son halini görenler yorum yağdırdı: "Saçları beyazlamış"

Gözlerden uzak yaşıyordu… Oyuncu Arkın Gelebe'nin son halini görenler yorum yağdırdı: "Saçları beyazlamış"

- Güncelleme:
“Akasya Durağı” dizisindeki ‘Fiko’ karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Arkın Gelenbe uzun bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyordu. Ünlü ismin son hali bir Instagram sayfasında ortaya çıktı. Hayranları yorum yağdırdı.

Bir dönem “Aynalı Tahir”, “Sırlar Dünyası”, “Büyük Buluşma” ve “Dikkat Bebek” gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Arkın Gelenbe, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

Ancak son hali, bir Instagram sayfasında paylaşıldı. Fotoğrafları kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Kullanıcılar, “Saçlar beyazlamış”, “Zaman nasıl geçti inan hiç anlamadım” ve “Hâlâ enerjik ve sempatik” gibi yorumlar yaptı.

Bir babanın isyanı: Kızımın canının bedeli 11 bin TL mi? Otizmli çocuğa dayak iddiasına 12 ay taksitli ceza!
