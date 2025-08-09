Hakkı Bulut'tan Ferdi Tayfur itirafı: O olaydan sonra rahatsızlandı

Sanatçı Hakkı Bulut, 2 Şubat'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Bulut, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tayfur'un ticarette yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti.

FERDİ TAYFUR NEDEN HASTALANDI?

Bulut kendisine yöneltilen "Ferdi Tayfur'un da buna benzer bir hikâyesi vardı" sorusuyla da aynı zamanda Ferdi Tayfur'un neden rahatsızlandığını da açıklamış oldu.

Bulut, müteahhitlik işinden dolayı Tayfur'un pişmanlık duyduğunu ve sonrasında da rahatsızlandığını dile getirdi.

Bulut, "Ferdi'yle rahmetli olmadan önce beraberdik. Kendisine sordum, "Ferdi sen ne yapıyorsun?" dedim. "Abi bir sıkıntım var. Bir avukatla anlaşmalar yaptım, villalar yaptım. Fakat avukat o villaları kendi üstüne aldı. Onun mücadelesi beni yoruyor" dedi. Sonra rahatsızlandı. Hatta ben o dönem oğluyla görüştüm, doktor tavsiyesinde bulundum..." dedi.

2 ŞUBAT'TA HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı. Tedavisine devam edilen Tayfur, 2 Ocak'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.