‘İmparator’ unvanı ile tanınan türkücü İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses’in babasına yaptığı gönderme sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Dikkat çeken paylaşım sonrasında gözler İbrahim Tatlıses’e çevrildi. İşte herkesin konuştuğu o sözler…

Geçtiğimiz yıl, büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile arasında kaos üstüne kaos yaşansan türkücü İbrahim Tatlıses, yine bir kaosa neden olacak paylaşım ile gündem oldu.

OĞLUNDAN OLAY GÖNDERME

İbrahim Tatlıses’in daha önce "Babalığın nasıl yapıldığını öğrensin" diyerek hedef aldığı oğlu Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Kendi fotoğrafını hesabından paylaşan Tatlıses, babasına sistem etti.

İbrahim Tatlıses’e oğlundan 3 cümlelik sitem! Herkes bunu konuşuyor

“BEDELİNİ EVLADINA ÖDETTİ” İMASI

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Herkes hata yapar ama hatanın bedelini evlada ödetmek hiçbir gerekçeyle açıklanmaz. Saygı bizde baki. Gerçek de yerli yerinde.

GÖZLER İBRAHİM TATLISES’TE

Söz konusu gönderme sonrasında gözler, türkücü İbrahim Tatlıses’e çevrildi. Ahmet Tatlıses’in imalı sözlerine cevap verip vermeyeceği merak edilen türkücüden ise henüz bir açıklama yada paylaşım gelmedi. Ahmet Tatlıses’in paylaşımı baba-oğul kaoslarına yenilerinin eklenmeye devam edeceğinin sinyalini verdi.

Ahmet Tatlıses'in paylaşımı

TORUNUNA DAVA AÇMIŞTI

Türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses, daha önce de mal varlığı nedeniyle davalık olmuştu. İbrahim Tatlıses, büyük torunu Mert'in Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddia ederek dava açmıştı. 2 yıl kadar süren davada mahkeme, Tatlıses'i haklı bulmuştu.

Torunu Mert’in İbrahim Tatlıses’e ait daireyi boşaltarak, 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmedilmişti.

AHMET TATLISES UZAKLAŞTIRMA ALMIŞTI

73 yaşındaki türkücü, daha sonra da 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle büyük oğlu Ahmet Tatlıses’e dava açmıştı. Tatlıses, oğlu Ahmet’in kendisini tehdit ettiğini de iddia etmişti. Mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vererek, elektronik kelepçe takılmasına hükmetmişti.

