Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Yunanistan’ın başkenti Atina’da pasaport kontrolü sırasında ülkeye girişine izin verilmediğini ve sınır dışı edildiğini duyurdu. Karaca, yaşadığı durumu “Turist değil, adeta düşman ilan edildim” sözleriyle ifade etti.

Işın Karaca, Atina Havalimanı’nda pasaport kontrolünde engelle karşılaştı. Ünlü şarkıcının ülkeye girişine izin verilmedi ve Karaca sınır dışı edildi. Yaşananlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

Instagram hesabından paylaştığı video aracılığıyla yaşadıklarını aktaran Karaca, ailesiyle birlikte turistik amaçla gittiği Atina’da pasaport kontrolünden geçemediğini belirtti. Havalimanında elindeki resmi belgeleri göstererek açıklama yapan sanatçı, girişine izin verilmemesinin geçmişte Gümülcine’de verdiği bir konserle ilgili olduğunu öne sürdü.

Işın Karaca, Atina’da sınır dışı edildi! “Düşman ilan edildim”

“MİLLİ BİR MESELEYMİŞ BENİMKİSİ”

Karaca, süreci şu ifadelerle anlattı: “Herkes iyi geceler. Işın Karaca, Atina'dan bildiriyor. Şu elimde görmüş olduğunuz kağıt ne biliyor musunuz arkadaşlar? Atina'ya girişim reddedildi. Neden? Çünkü 2024 yılında Gümülcine'de ‘Ne mutlu Türk'üm diyene’ ve İzmir Marşı'nı seslendirdiğim için... Ben, kızım ve eşim, onlar girebildi. Onların girişi sağlandı ama bendeniz Işın Karaca şu an deport edildim. Sağ olun. Milli bir meseleymiş benimkisi.”

“DÜŞMAN OLARAK İLAN EDİLDİM”

Havalimanında uzun süre bekletildiklerini belirten Karaca, Türkiye’ye geri gönderileceklerini ifade ederek, "Hayatımda görmediğim bir saçmalık, bir muamele. Bir bardak su veren yok. Sağ olsunlar saatlerdir buradayız. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış. Şu an turist değil, bayağı düşman olarak ilan edildim. Teşekkürler Yunanistan" dedi.

