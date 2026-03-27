Türk halk müziğinin tanınmış isimlerinden Kamil Sönmez’in oğlu Murat Sönmez’den acı haber geldi. İstanbul’da yaşayan 38 yaşındaki Murat Sönmez’in, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Evli ve bir çocuk babası olan Murat Sönmez’in vefatı, ailesi ve yakınlarını hüzne boğdu.

Türk halk müziğinin güçlü temsilcilerinden biri olarak hafızalara kazınan Kamil Sönmez, 2012 yılında hayatını kaybetmiş ve memleketi Ordu’da toprağa verilmişti.

1947 doğumlu sanatçı, Ankara Devlet Konservatuvarı Opera-Şan Bölümü’nde eğitim almış, tiyatrodan müziğe uzanan sanat hayatında önemli izler bırakmıştı.

Zülfü Livaneli yapımcılığında çıkardığı ilk plağıyla müzik dünyasına adım atan Sönmez, yıllar boyunca sahne, sinema ve tiyatro alanında önemli çalışmalara imza atmış, 1999 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanını almıştı.

Kamil Sönmez'in rahatsızlık geçiren oğlu Murat Sönmez'in, 38 yaşında İstanbul'da hayatını kaybettiği öğrenildi.

