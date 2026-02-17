Gündemdeki haberler nedeniyle uzun süredir gözlerden uzak olan Buse Görkem Narcı ile ilgili araştırmalar başladı. Bir dönem adı Özcan Deniz ile anılan Buse Görkem Narcı, Kim Milyoner Olmaz İster'e katılmıştı. Peki, Buse Görkem Narcı kimdir?

1993 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Buse Görkem Narcı, tiyatro eğitimi aldı ve bir dönem sinema projelerinde oyunculuk yaptı. Narcı, 2012 yılında yayınlanan “Bugün Ne Giysem” programına katıldı ve burada “Barbie” lakabıyla anıldı. Daha sonra 2013 yılında Kenan Işık’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Narcı, ilk soruda elenmesiyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Kim Milyoner Olmaz İstere katılmıştı! Buse Görkem Narcı kimdir?

Oyunculuk kariyerine sinema ile adım atan Narcı; Ammar 2: Cin İstilası, 4N1K, İkinci Şans ve Transparan gibi yapımlarda rol aldı. Televizyon ekranındaki çıkışını ise Türk Malı dizisinde canlandırdığı “Selin Kuzu” karakteriyle yaptı.

Özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan Buse Görkem Narcı, bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre konuşuldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası