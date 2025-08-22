Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor! Duyanlar şaşırdı, gelin bakın kim çıktı…

Bir süredir magazin gündeminde yer alan “Mehmet Ali Erbil evleniyor” iddiaları doğrulandı. Ünlü şovmen, altıncı kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Erbil ile 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, 28 Ağustos Perşembe günü sade bir nikah töreniyle dünyaevine girecek. Çiftin düğün yerine yalnızca yakın dostlarının katılacağı samimi bir tören tercih ettiği öğrenildi.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMAYI PLANLIYORLAR

Erbil ile Almanya’da yaşayan Ceylan’ın, 2023 yılında sosyal medya üzerinden tanıştıkları biliniyor. Bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen ikili, inişli çıkışlı süreçlerine rağmen evlilik kararı aldı.

Haberler.com'da yer alan habere göre, çiftin, nikah öncesinde evlilik sözleşmesi yapmayı planladığı da kulislerde konuşuluyor.