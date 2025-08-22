Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor! Duyanlar şaşırdı, gelin bakın kim çıktı…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, 28 Ağustos Perşembe günü yakın dostlarının katılacağı sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Çiftin evlilik sözleşmesi yapacağı ise kulislerde konuşulan iddialar arasında.

Bir süredir magazin gündeminde yer alan “Mehmet Ali Erbil evleniyor” iddiaları doğrulandı. Ünlü şovmen, altıncı kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor! Duyanlar şaşırdı, gelin bakın kim çıktı… - 1. Resim

Erbil ile 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, 28 Ağustos Perşembe günü sade bir nikah töreniyle dünyaevine girecek. Çiftin düğün yerine yalnızca yakın dostlarının katılacağı samimi bir tören tercih ettiği öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor! Duyanlar şaşırdı, gelin bakın kim çıktı… - 2. Resim

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMAYI PLANLIYORLAR

Erbil ile Almanya’da yaşayan Ceylan’ın, 2023 yılında sosyal medya üzerinden tanıştıkları biliniyor. Bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen ikili, inişli çıkışlı süreçlerine rağmen evlilik kararı aldı.

Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor! Duyanlar şaşırdı, gelin bakın kim çıktı… - 3. Resim

Haberler.com'da yer alan habere göre, çiftin, nikah öncesinde evlilik sözleşmesi yapmayı planladığı da kulislerde konuşuluyor.

Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor! Duyanlar şaşırdı, gelin bakın kim çıktı… - 4. Resim

