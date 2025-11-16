Muazzez Abacı'nın vasiyetine Cenk Eren itirazı! "Bir kere daha düşün..."
ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın naaşı Türkiye'ye getirildi. Abacı'nın Ankara'da defnedileceği belirtilirken, ünlü şarkıcı Cenk Eren'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eren, Abacı'nın kızına seslenerek "Cebeci mezarlığına defnetmeyi bir kere daha düşün" dedi.
- Abacı'nın, vasiyeti üzerine Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
- Şarkıcı Cenk Eren, sosyal medyada Abacı'nın mezarlığın bakımsız ve güvenlik endişesi oluşturduğu için Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmesini önerdi.
- Abacı'nın veda töreni 16 Kasım'da saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
- Cenaze namazı 17 Kasım'da Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak ve ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
ABD'de yaşayan kızı Saba Abacı'yı ziyarete giden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü isim, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Naaşı Türkiye'ye getirilen Abacı'nın, vasiyeti üzerine babasının yanına Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Şarkıcı Cenk Eren, Abacı'nın defnedileceği yeri duyunca sosyal medya hesabından itirazda bulunarak Abacı'nın kızına seslendi.
"MEZARI BAŞINDA ANMAYA KİMSE GİDEMEZ"
Cenk Eren sosyal medya hesabından "Abacı’yı Ankara Cebeci mezarlığına defnetmeyi bir kere daha düşünmeli sevgili Saba… En doğrusu Zincirlikuyu…" diyerek şu paylaşımı yaptı:
"Muazzez Abacı’yı Ankara Cebeci Mezarlığı’na defnetmeyi bir kere daha düşünmeli sevgili Saba; o mezarlık 1935’de kurulmuş şu anda çok bakımsız benim aile büyüklerimden bazıları orada yatıyor ama biz güvenlik endişesiyle yıllardır ziyarete gidemiyoruz. (Ne kastettiğimi o bölgeye yakın yerde yaşayanlar bilir) Saba Hanım Amerika’da yaşadığı için bilmiyor olabilir. Mesela seneye Muazzez Hanım'ı mezarı başında anmaya kimse gidemez. Vasiyeti o yöndeyse bile Muazzez Hanım da bilmediği için demiştir. En doğrusu Zincirlikuyu’ya defnedilmesidir sevenleri bir Fatiha okur bir çiçek bırakır. Lütfen hem ailesi hem de devlet sanatçısı olduğu için Bakanlık Saba Hanım'la bir kere daha konuşmalı.”
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Türkiye'ye getirilen Muazzez Abacı için menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından Abacı'nın 16 Kasım'da saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenleneceğini belirtti.
Cenazesi ise17 Kasım'da Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.