ABD'de yaşayan kızı Saba Abacı'yı ziyarete giden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü isim, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Naaşı Türkiye'ye getirilen Abacı'nın, vasiyeti üzerine babasının yanına Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Şarkıcı Cenk Eren, Abacı'nın defnedileceği yeri duyunca sosyal medya hesabından itirazda bulunarak Abacı'nın kızına seslendi.

Cenk Eren sosyal medya hesabından "Abacı’yı Ankara Cebeci mezarlığına defnetmeyi bir kere daha düşünmeli sevgili Saba… En doğrusu Zincirlikuyu…" diyerek şu paylaşımı yaptı:

"Muazzez Abacı’yı Ankara Cebeci Mezarlığı’na defnetmeyi bir kere daha düşünmeli sevgili Saba; o mezarlık 1935’de kurulmuş şu anda çok bakımsız benim aile büyüklerimden bazıları orada yatıyor ama biz güvenlik endişesiyle yıllardır ziyarete gidemiyoruz. (Ne kastettiğimi o bölgeye yakın yerde yaşayanlar bilir) Saba Hanım Amerika’da yaşadığı için bilmiyor olabilir. Mesela seneye Muazzez Hanım'ı mezarı başında anmaya kimse gidemez. Vasiyeti o yöndeyse bile Muazzez Hanım da bilmediği için demiştir. En doğrusu Zincirlikuyu’ya defnedilmesidir sevenleri bir Fatiha okur bir çiçek bırakır. Lütfen hem ailesi hem de devlet sanatçısı olduğu için Bakanlık Saba Hanım'la bir kere daha konuşmalı.”