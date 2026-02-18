Ünlü oyuncu Şafak Sezer, önceki akşam sahnelenen bir tiyatro oyununun galasına 23 yaşındaki kızı Sudem ile birlikte katıldı. İkili, gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede baba-kızın enerjisi ve samimi tavırları objektiflere yansıdı.

Şafak Sezer, bir tiyatro oyununun galasında 23 yaşındaki kızı Sudem ile birlikte objektiflere yansıdı. Gece boyunca neşeli halleriyle dikkat çeken ikili, aralarındaki güçlü bağ ve uyumlu görüntüleriyle beğeni topladı. Sade ama şık bir kombin tercih eden Sudem, davetlilerden tam not alırken, duruşu ve özgüveniyle de adından söz ettirdi.

BABASINA OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Gala gecesinden karelerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Sudem’in babasına olan benzerliği kısa sürede gündem haline geldi. Takipçiler, özellikle yüz hatları ve gülüşünün Şafak Sezer ile neredeyse birebir aynı olduğunu belirtetek “Babasının aynısı”, “Adeta gençliği gibi” ve “Kopyası” şeklinde çok sayıda yorum yaptı.

Baba-kızın objektiflere yansıyan içten ve sıcak halleri, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alırken, magazin dünyasında da günün en çok konuşulan başlıklarından biri olmayı başardı.

