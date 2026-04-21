Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı çiftinin evliliğinde bir süredir sorunlar yaşandığı öne sürülürken, ikili evlerini ayırdıkları iddialarıyla gündeme geldi. Lara Paşalı’nın ise bu süreçte arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktığı öğrenildi.

Magazin kulislerinde, Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı çiftinin evliliğinde bir süredir kriz yaşandığı iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

EVLERİ AYIRDILAR

2022 yılında kızları Pera’yı kucaklarına alarak ailelerini büyüten çiftin, son dönemde ilişkilerinde sorunlar yaşadığı öne sürülüyor. İddialara göre, bir süredir evliliklerinde kara bulutların dolaştığı konuşulan ikilinin evlerini de ayırdığı ileri sürüldü.

Selahattin ile Lara Paşalı evleri ayırdı, dikkat çeken 'mesaj' detayı

EVLİLİK YILDÖNÜMLERİNİ DE KUTLAMADILAR

Lara Paşalı’nın sosyal medya paylaşımlarında evlilik yüzüğünün görülmemesi, ayrılık söylentilerini güçlendiren detaylar arasında yer aldı. Ayrıca çiftin 16 Nisan’daki evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutlamaması da dikkat çekti.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Lara Paşalı’nın son olarak düğün fotoğraflarını hesabından kaldırması, iddiaların daha da artmasına neden oldu. Öte yandan, çiftin birlikte yer aldığı diğer fotoğrafların sosyal medya hesabında hala bulunması ise kafa karıştırdı.

Selahattin ile Lara Paşalı evleri ayırdı, dikkat çeken 'mesaj' detayı

MESAJLARI YAKALAMIŞ

'Gel Konuşalım' programında ortaya atılan bir başka iddiaya göre, Lara Paşalı’nın, Selahattin Paşalı ile Hafsanur Sancaktutan arasındaki mesajlaşmaları yakaladığı öne sürüldü. Tüm bu gelişmelerin ardından, evlerini ayırdığı iddia edilen çiftten Lara Paşalı’nın kız arkadaşlarıyla tatile çıktığı da konuşuluyor.

Taraflardan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

