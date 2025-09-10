Taciz iddiasının ardından Cezmi Baskın’dan yeni hamle! Sosyal medyadan duyurdu

2008-2012 yılları arasında 174 bölüm boyunca yayınlanan ve reyting rekorları kıran Akasya Durağı dizisinde "Osman Ağa" karakterine hayat veren Cezmi Baskın hakkında ortaya atılan taciz iddiası gündeme oturmuştu.

FAZİLET ONAT’TAN CEZMİ BASKIN’A TACİZ SUÇLAMASI

Sinema sektöründe uzun yıllardır kurgucu olarak görev yapan Fazilet Onat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oyuncu Cezmi Baskın’ın kendisini “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında taciz ettiğini öne sürmüştü. Onat, galanın ardından asansörde yaşanan bir olayla başlayan tacizin, gece boyunca yapılan telefon aramalarıyla sürdüğünü iddia etmişti.

Onat açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Uzun zamandır düşünüyorum...Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim. Şu son hareketle... Biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz. Bu adam yani @cezmibaskin beni "Bizum Hoca" filminin Ankara galasında gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırmıştır. Telefon tacizi boyunca odasına sığındığım ve telefon aramalarına şahit olan PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise başıma gelenlerle ilgili beni suçlamıştır. Ayrıca film için çalışmalarımın bedeli de asla ödenmemiştir.”

İDDİALARI REDDETTİ

Söz konusu ifşanın ardından Cezmi Baskın, hakkında ortaya atılan taciz iddiasının asılsız olduğunu belirterek, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığını ve olayın yaşanmadığını söylemişti. Suçlamaların dayandığı galada iddia sahibinin bulunmadığını ifade eden Baskın, bu durumun kendisini ve sevenlerini derinden üzdüğünü dile getirmişti.

FAZİLET ONAT’A SUÇ DUYURUSU

Cezmi Bakın bugün sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Fazilet Onat hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirten isim şu ifadelere yer verdi:

“KAMUOYUNA;

Kamuoyunca malum olduğu üzere aleyhimde inandırıcılıktan uzak ve çirkin bir taciz iddiası ortaya atılmıştır. Bu iddia iftiradan ibarettir. Onurumu, itibarımı ve sanat hayatımı zedelemeye yönelik bir karalamadır.

Asılsız isnatlar karşısında gerekli hukuki girişimler İzmir Barosu avukatlarından Av. Saadet Kaya ve Av. Emre Yıldırım tarafından başlatılarak ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Adaletin en kısa sürede gerçeği ortaya çıkaracağına inancım tamdır. Kamuoyu tarafımızdan bilgilendirilecektir.

Destekleriniz için teşekkür ederim.

Saygılarımla

Cezmi Baskın”