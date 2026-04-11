Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılan Hasan ile eşi Hafize arasında yaşanan gerilim, canlı yayına da yansıdı. Eşinden şiddet gördüğünü öne süren Hasan’ın açıklamaları sonrası stüdyodaki tansiyon giderek yükseldi. Hafize’nin eşinin üzerine yürümesi stüdyoda korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Panikleyen Hasan, kaçacak yer aradı, o anlarda sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın arkasına saklandı. Yılmaz ise araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

HASAN: HATİCE BENİ DÖVÜYOR Programda konuşan Hasan, eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını iddia ederek evden kaçtığını söyledi. Bu açıklamalar dikkat çekerken, taraflar arasındaki gerilim daha da arttı. Yayın sırasında Hafize’nin zaman zaman tehdit içerikli ifadeler kullandığı da görüldü. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Hafize’nin eşinin üzerine doğru yürüdüğü anlar dikkat çekti.

KAÇACAK YER ARADI Bu sırada Hasan, kendini güvende hissetmediğini belirterek sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın yanına sığındı. Yaşanan gerilim üzerine Yılmaz araya girerek yayında kontrolü sağlamaya çalıştı. Hasan ise açıklamalarında, “Kadın yapınca bir şey yok, erkek yapınca sorun oluyor” sözleriyle tepki gösterdi. Sunucu Didem Arslan Yılmaz bu ifadeye karşılık, “Genelde tam tersi durumlar yaşanıyor” diyerek müdahalede bulundu.



“BOŞANMAK İSTESE KABUL EDERDİM” Programda gündemi değiştiren bir diğer iddia ise Hasan’ın başka bir kişiyle ilişki yaşadığı ve bu kişiye yüzük aldığı yönündeki açıklamalar oldu. Bu iddia üzerine Hafize, kendisini değersiz hissettiğini ifade ederek, “Bana gelip boşanmak istediğini söyleseydi, kabul ederdim” dedi.

Gerilimi artıran en dikkat çekici iddialardan biri ise Hasan’ın, “Karım ve kardeşi beni dövdü” sözleri oldu. Bu açıklama stüdyoda şaşkınlığa neden olurken, taraflar arasındaki tartışma uzun süre devam etti.

