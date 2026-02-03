Yeşilçam oyuncusu Sevtap Parman’ın uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Huzurevinde kalan ünlü ismin son hali, sevenlerini üzdü.

Türk sinemasının 1980’li yıllarda parlayan isimlerinden Sevtap Parman, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınmıştı.

YEŞİLÇAM’IN ARANAN YÜZÜYDÜ

1985 yapımı Hükmedenler Paramparça filmiyle sinema kariyerine başlayan Parman, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu gibi usta isimlerle başrol paylaştı. 1985-1989 yılları arasında toplam 22 filmde rol alan oyuncu, kısa sürede Yeşilçam’ın aranan yüzlerinden biri haline geldi.

ALZHEİMER İLE MÜCADELE EDİYOR

Bir süre sonra ekranlardan uzaklaşan Parman, 2011 yılında tamamen oyunculuğu bıraktı ve hayatını açtığı dükkandan elde ettiği gelirle sürdürdü.

Ancak annesinin vefatı, Parman üzerinde derin bir üzüntü ve sağlık sorunlarına yol açtı. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Alzheimer hastalığına yakalandı ve kız kardeşi tarafından huzurevinde bakıma alındı.

Sosyal medyada paylaşılan son görüntülerine, kullanıcılar birçok yorumda bulundu. Bazı takipçiler “Yıllar geçse de çok güzel” yorumunu yaparken, bazıları ise “Yıllar ona da acımamış” ifadelerini kullandı.

