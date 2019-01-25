Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz 25 Ocak kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim 25 Ocak... TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz, bu akşam haftanın finali ile ekranlara geliyor. Birbirlerine puan veren yarışmacılar kimin birinci olduğunu belirledi! Yemekteyiz final akşamı için heyecan dorukta. İddialı yarışmacının yarıştığı yemek programında bir kişi tencere seti ve 10 bin TL'lik hediye çekini kazandı. Peki 25 Ocak Yemekteyiz finalini kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ 25 OCAK KİM KAZANDI? YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı da kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyor.

HAZIRLIK SÜRECİ TAM 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda.

YARIŞMANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz birincisi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

14- 18 OCAK YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

MURAT BAYRAM KİMDİR?

Aslen 39 yaşında, Karadenizli, bir doğa aşığı. Muhabir ve radyocu. Boksla uğraşmaktadır.

ESRA SAKIZCI KİMDİR?

Yemekteyiz'in 22 Ocak tarihli ikinci yarışmacısı. Aşçı ve 28 yaşında

ŞEVİN YILMAZ KİMDİR?

Gaziantepli, yönetici asistanı bekar.

GÜLTEN DEMİR KİMDİR?

Tekstilci ve 27 yıllık evli. 2 çocuk annesi olan Demir, Kastamonulu.

MERT GÖRCÜK KİMDİR?

24 yaşında, İstanbullu. Aşçılık eğitimi alıyor.