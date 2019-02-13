Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 1-0 ZENIT



Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Zenitli futbolcu Robert Mak'ın penaltısını kurtararak son 19 penaltının 10'unu kurtardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Zenit'i ağırlayan Fenerbahçe'de Harun Tekin bir kez daha penaltı kurtardı. Robert Mak'ın 44. dakikadaki penaltısına geçit vermeyen Tekin, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 19 penaltının 10'unu kurtardı.

En çok faul yapılan isim Moses oldu

Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses, Zenit müsabakasında en çok faule maruz kalan isim oldu.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı Zenit karşılaşmasında yeni transfer Victor Moses faule en çok maruz kalan isim oldu. Müsabaka genelinde attığı paslarla etkili bir oyun sergileyen Nijeryalı futbolcu, taraftarı ve teknik heyeti mest ederken, oyun içinde 5 kez faulle durduruldu. Moses 84. dakikada yerini Alper Potuk'a bıraktı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada boşta kalan topu kapan Valbuena, soldan bindiren Hasan Ali'yi gördü. Bu futbolcu ceza sahası dışından şutunu attı ancak top yandan auta gitti.

18. dakikada Eljif Elmas'la verkaç yaparak topu alan Moses, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Savunmanın ayak koyduğu top az farkla kornere gitti.

20. dakikada Valbuena, Isla'dan aldığı pasla son çizgiye inip tekrar Isla'yı gördü. Ceza sahası içinde topla buluşan yıldız oyuncunun sert şutunda savunma son anda araya girip topu kornere gönderdi.

21. dakikada Valbuena'nın kullandığı korner atışında Sadık kafayı vurdu. Savunmadan seken topa bekletmeden vuran Slimani, takımını öne geçiren isim oldu. 1-0

24. dakikada Isla, savunmanın arkasına sarkan Eljif'i gördü. Topla buluşan genç futbolcu, ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak kaleci Lunev bu pozisyonda gole izin vermedi.

27. dakikada Eljif, Moses'le yaptığı paslaşmanın ardından çok sert vurdu. Kaleci Lunev'in sektirdiği top kornere çıktı.

43. dakikada Anyukov'un sağdan ortasında Driussi topa müdahale etmek isterken Mehmet Topal'ın hamlesiyle yerde kaldı. Hakem Buquet bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada kazanılan penaltıda topun başına gelen Mak sert vurdu ancak Harun'un dokunduğu top üst direğe çarptı. Harun direkten dönen topu tekrar kontrol etmeyi başardı ve gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Valbuena'nın pasında son çiziye inen Hasan Ali ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasında yükselen Slimani kafayı vurdu ancak top üstten az farkla auta çıktı.

57. dakikada sağ kanattan bindiren Isla, içeri kat ederek rakibinden sıyrıldı ve yerden pasında Eljif'i gördü. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Lunev iki hamlede topu kontrol edebildi.

60. dakikada Isla'yla verkaç yaparak ceza sahasına giren Valbuena sol ayağıyla sert vurdu. Bu pozisyonda da kaleci Lunev gole izin vermedi.

62. dakikada Mak'ın sağdan kullandığı korner atışında Mehmet Topal kafayla uzaklaştırdı. Boşta kalan topa Rakitskiy yerden vurdu ancak topu yandan auta gönderdi.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Ruddy Buquet, Guillaume Debart, Julien Pacelli

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Eljif (Ayew dk. 72), Mehmet Topal, Jailson, Moses (Alper dk. 84 ?), Valbuena (Neustadter dk. 90+2 ?), Slimani

Yedekler: Volkan, İsmail, Şener, Frey

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Nabiullin (Smolnikov dk. 61), Hernani, Kranevitter, Barrios, Driussi (Azmoun dk. 73), Mak (Marchisio dk. 85 ?), Dzyuba

Yedekler: Kerzhakov, Neto, Ozdoev, Zabolotny

Teknik Direktör: Sergei Semak

Gol: Slimani (dk. 21) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Rakitskiy, Anyukov, Mak (Zenit), Isla, Sadık (Fenerbahçe)

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın

FENERBAHÇE - ZENİT AVRUPA LİGİ KADROLARI

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Tolgay Arslan, Victor Moses ve Sadık Çiftpınar eklendi. Kurallar gereği kadroya üç futbol eklenebiliyor. Bu nedenle Soldado, Mehmet Ekici ve Serdar Aziz kadroda yer almadı.

Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu şöyle;

Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Aksu, Hasan Ali, Isla, İsmail Köybaşı, Şener, Neustädter, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Mehmet Topal, Victor Moses, Tolgay Arslan, Ayew, Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Alper Potuk, Frey, Slimani, Benzia.

Zenit'in UEFA kadrosu şöyle;

Kaleciler: Andrey Lunev, Yuri Lodygin, Mikhail Kerzhakov

Defanslar: Emanuel Mammana, Miha Mevlja, Branislav Ivanovic, Luís Neto, Ilya Skrobotov, Elmir Nabiullin, Evgeni Chernov, Igor Smolnikov, Denis Terentjev, Aleksandr Anyukov, Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Hernani

Orta sahalar: Daler Kuzyaev, Claudio Marchisio, Magomed Ozdoev, Christian Noboa, Oleg Shatov, Yuri Zhirkov, Aleksandr Erokhin, Robert Mak,

Forvet: Sebastián Driussi, Aleksandr Kokorin, Artem Dzyuba, Anton Zabolotny