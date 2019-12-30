Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste sorgula | Milli Piyango Kazandıran Numaralar sorgulama ile ilgili tüm haberler sitemizde olacak. 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sıralı Tam Liste ve Amorti Sorgulama yine sitemizden öğrenebileceksiniz. Bu sene 80 Milyon lira oldu. Çekilişte en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve milli piyango tam liste gibi vatandaşların merak ettiği çekiliş sonuçları tg.com.tr'de olacak. İşte Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı, tam liste...

MPİ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI TIKLA



Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sorgulama Sıralı Tam Liste 2020 Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları Amorti Sorgulama, Tam, sıralı liste... gibi aradığınız detaylar tg.com.tr'de yer alacak. Milli Piyango İdaresinin (MPİ) 31 Aralık 2019 Yılbaşı Özel Çekilişinde vereceği 70 milyon liralık büyük ikramiyenin numaralarını açıklandığı andan itibaren buradan sorgulayabilirsiniz. Millî Piyango İdaresi, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir. 80 milyon büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek...



MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR BELİRLENDİ

• 3 RAKAMI..................13 KEZ ÇIKTI

• 2 RAKAMI..................10 KEZ ÇIKTI

• 1 RAKAMI....................9 KEZ ÇIKTI

• 7 RAKAMI....................8 KEZ ÇIKTI

• 4 RAKAMI....................7 KEZ ÇIKTI

• 5 RAKAMI ...................7 KEZ ÇIKTI

I• 6 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI

MİLLİ PİYANGO EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.



MPİ Bilet Sorgulama -



BÜYÜK İKRAMİYE SİZE ÇIKARSA NEREDEN ALACAKSINIZ?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.



MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala 80 milyon şanslı kişisini bekliyor. 31 Aralık 2019'da gerçekleşecek yılbaşı özel çekilişinin talihlisi ''http://www.mpi.gov.tr'' ekranından biletini sorgulayabilir. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL kazandıran biletin numarası 7615536 oldu. Ancak talihli 11 aydır ikramiyesini almadı.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYEDE ARTIŞ

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 80 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

2020 Yılbaşı Özel Çekiliş, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,

Çeyrek bilet: 20 TL,

Yarım Bilet: 40 TL,

Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi.



MİLLİ PİYANGODA YENİ DÖNEM: ORTAK BİLET

Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. Onlarca kişi bir bilete ortak olabiliyor. Peki ortak bilet nedir? Milli Piyango ortak bilet nasıl alınır?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, eylül ayında Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle "ortak bilet" uygulamasının önünü açtı.

Uygulamaya göre, sanal ortamda bir veya bir grup biletin, iştirakçilerin bilgi ve onayları dahilinde birden fazla aboneye "bilet ortaklığı" şeklinde satışına imkan tanındı. Böylece bir ya da bir grup bilet, üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınabiliyor.

Bu şekilde satılan biletlere isabet eden ikramiyeler, sanal ortam bayisi veya idarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenecek.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine, ortak bilet uygulamasının ilk defa Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişi için başlatıldığını duyurarak, bu uygulamanın sanal ortamdaki yasal bahis siteleri üzerinden büyük montanlı satışlarda kullanıldığını söyledi.

Uçar, "Bir iş yerindeki çalışanlar 10, 20 ya da daha fazla kişi bir araya gelip ortak bilet alabilecek. Bunun için de eski usul biletin arkasını imzalamak yerine, sanal bayiden artık ortak bilet alınabilecek. Böylece, 20 kişi ortak 10 bilet alırsa daha az bilet ücreti ödeyerek, ikramiye kazanma şansı yükselmiş olacak. Çeyrek biletin 20 lira olduğu ortamda, bir kişi 10 ya da 5 liraya dahi ikramiye kazanma şansı elde edecek. Bu uygulama, şans oranını yükseltmek isteyenlere yönelik olacak." bilgisini verdi.

Uygulamanın yasal bahis siteleri üzerinden devreye girdiğini belirten Uçar, sanal bahis sitelerinin hazırladığı seçeneklere göre, 1, 10, 100 ya da 1000 biletlik bir paketten hisse alınabileceğini bildirdi. Uçar, ortak bilet uygulamasına girmek isteyenlerin, bir sanal bayiye T.C. kimlik ve banka hesap numarasıyla üye olması gerektiğine işaret ederek, "Bu yeni oyun formatında belki 100 biletlik bir desteye büyük ikramiye çıkacak. Böylece 80 milyar lira 100'e bölünecek ama daha az parayla şans oranı artmış olacak." dedi.

MPİ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI TIKLA