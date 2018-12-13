Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye meselesi ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
13.12.2018 - 22:06 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 22:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Etiketler : çavuşoğlu,pompeo,suriye,
593337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/593337.aspx
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