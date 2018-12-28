Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan Akıncı

İSTANBUL

Daha önce basında da yer alan haberlerde Fikret Orman’ın yönetiminden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü öne sürülmüştü. Beşiktaş camiası içinde yaşananlar ve son dönemde yapılan görüşmelerin ardından CHP’nin Beşiktaş Belediye Başkanı adayı konusunda ibrenin Fikret Orman’a döndüğü ifade ediliyor. Siyah beyazlı kulübün yönetimi için güçlü bir rakip liste çıkacağı iddialarının ardından Orman’ın belediye başkanlığı adaylığına daha sıcak baktığı ifade ediliyor. Fikret Orman’ın Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili girişimi de tamamen ortadan kalkmış değil. Kılıçdaroğlu ile yaptığı son görüşmelerde Orman’ın “Beni aday göstermezseniz Şafak Mahmutyazıoğlu ilk seçeneğiniz olsun” dediği öğrenildi. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da önceki gün Orman’ı ziyaret etmişti.