Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, mevkidaşının Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Erdoğan, bu çerçevede Türkiye’nin, NATO’da müttefiki olan ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlattı. Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası’nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değindi. Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde, ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Kürtler ile hiçbir sorunu olmadığının altını çizerek, Türkiye’nin amacının, ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK’nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurguladı. Görüşmede, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.

ÇAVUŞOĞLU: HİÇBİR TEHDİDE PABUÇ BIRAKMAYIZ

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da, Trump’ın Türkiye’yi tehdit eden açıklamalarına cevap verdi. Lüksemburg Dışışleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn’la ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Trump’ın twitter üzerinden yaptığı, “Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz” açıklamalarına sert çıktı. Çavuşoğlu şunları söyledi: “Son tweetin bir iç politika mesajı olduğunu biliyoruz ama stratejik ortaklar, sosyal medya üzerinden görüşmez. Bu konuları kendi aramızda görüşmeye devam etmemiz lazım. Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı ve hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik. Güvenli bölge ABD’nin fikri değil; Suriye problemi başladığı günden bu yana Cumhurbaşkanımızın teklifidir. Türkiye’nin kararlılığını gördükten sonra bu fikri ortaya attılar. Bu fikre karşı değiliz. Bizim derdimiz, sınırımızın ötesinde Suriye’yi bölmek isteyen bir terör koridoru var ve bu terör örgütü bize tehdit oluşturuyor. Biz bu terör örgütünü hedef alıyoruz. Kürtlerin düşmanı değiliz, tarih boyunca da bu bölgede Kürtleri en çok savunan ülke ve millet biz olduk.”

KALIN: ÖLÜMCÜL HATA OLUR

Trump’a sosyal medya üzerinden cevap veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Sayın Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye, ABD’den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor. Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata olur” dedi.

TRUMP HADDİNİ AŞTI

ABD askerinin Suriye’den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken, ABD Başkanı Trump’tan tepki çeken bir tweet geldi. Trump, “Suriye’den çekilmeye başlıyoruz. Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Trump’ın Başkan Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise, “Başkan, Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında, (Türkiye ile) birlikte çalışma arzusunu dile getirdi; aynı zamanda Türkiye'nin (Suriye'deki) Kürtlere ve DEAŞ'ın yenilmesinde birlikte çalıştığımız diğer SDG güçlerine Türkiye'nin kötü davranmamasının, ABD için önemine işaret etti” denildi.

3,5 YIL ÖNCEKİ TWEET'Lİ MESAJ

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından birini gerçekleştirmek üzere sınıra yığılan asker ve zırhlı araç sevkiyatları aralıksız devam ederken Millî Savunma Bakanlığı da, ABD Başkanı Trump’ın açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3,5 yıl önce Twitter’da yaptığı paylaşımla cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Haziran 2015 tarihinde Twitter hesabındaki mesajında, “Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz” demişti. Bakanlık, Trump’ın sözlerine bu mesajını tekrar paylaşarak cevap verdi.