Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

CHP ile HDP arasındaki ittifak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye yakın isimleri aday göstermesi ile iyice gün yüzüne çıkarken, sahada yaşananlar da “HDP ile ittifak yok” söylemlerini yalanlıyor. CHP’nin Adana ve İstanbul’un bazı ilçeleri başta olmak üzere birçok yerde HDP’li seçmenin de oy verebileceği adayları belirlemesinin ardından HDP de buna karşılık 7 büyükşehirde aday çıkarmama kararı aldı. Bu iller Ankara, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Mersin... HDP, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu, Ankara’da Mansur Yavaş’ı, İzmir’de Tunç Soyer’i, Adana’da Zeydan Karalar’ı, Mersin’de ise Vahap Seçer’i destekleyecek. Rahatsız olan CHP kitlesinin büyük kısmının sandığa gitmeyeceği öngörülüyor. İki parti Şanlıurfa’da ise farklı bir strateji izleyerek bağımsız aday Sabahattin Cevheri’yi destekleme kararı aldı. Gizliden açığa dönen ittifakı parti yöneticilerince de itiraf etmişti. İşte o açıklamalarından bazıları:

* HDP’li Hatip Dicle: Batıda İyi Parti ve CHP adaylarına destek vereceğiz. Yeter ki AK Parti ve MHP kazanmasın.

* HDP’li Ayhan Bilgen: CHP’li adaylar HDP teşkilatlarından icazet istedi.

* HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: İstanbul’da aday çıkartmıyoruz, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğiz.

* HDP Sözcüsü Saruhan Oluç: CHP’nin İstanbul’un Adalar ilçesi için aday gösterdiği gazeteci Erdem Gül’ü destekleyeceğiz. Göreceksiniz adada yaşayanlar Erdem’i çok sevecekler.

* HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş: HDP olarak Beyoğlu’nda CHP’nin adayı Alper Taş’ı desteklemememiz için hiçbir sebep yok.

“BİZE EN UYGUN ADAY TUNÇ SOYER”

* HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için Tunç Soyer’i destekleyeceğiz. Kararımız bu konuda net. Bizim çizdiğimiz profile en uygun aday Tunç Soyer.

* CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek: Kriterlerimize uyan HDP’lileri CHP’den aday gösterebiliriz.