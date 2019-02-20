Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Mart 2019 Yerel Seçimler'de İyi Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz aday listelerinin YSK'ya geç bildirilmesi ve aday olamaması ile ilgili süreci Ekrem Açıkel ile TGRT Ana Haber'e anlattı.

Mersin adayı olan Kocamaz İyi Parti'den aday olamamasının perde arkasını ve Demokrat Parti'ye geçip geçmeyeceği ile ilgili soruları yanıtladı.

Adaylık nasıl gitti?

Böyle bir olayın Türkiye'de bir ilk olduğunu ve olmaması gereken bir hadise olduğunu vurgulayan Kocamaz, görevin şahsına değil genel merkez tarafından il teşkilatına verildiğini söyledi.

"Seçim kurulu arayınca haberim oldu"

Başvurunun yapılmadığını seçim kurulunun aramasıyla öğrendiğini belirten Kocamaz, hemen başvuru için gerekenlerin yapılmasını ilettiğini söyledi.

Bir kentin geleceğiyle oynandığını vurgulayan Kocamaz, durumnun kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Kocamaz sözlerine şöyle devam etti:

Bu ihmal diye gösterilmeye çalışılıyor ama bence ihmalden daha öte bir şey. Derin ilişkiler olası gerekiyor ki böyle bir hata yapılabilsin, bu tür bir hata göze alınabilsin. Durup duruken sağlıklı hiç kimse böyle bir olayı göze alamaz. Bunun arkasında ciddi ilişkiler olduğunu düşünüyoruz. Bunun bir kumpas, bir ihanet olduğunu düşünüyoruz. Sorumlularla ilgili hem şahsım hem de İyi Parti Genel Merkezi suç duyurusunda bulundular.

"Öğrenince şok oldum"

İlk duyduğpumda bunun olamayacağını düşündük öncelikle. Daha sonra bize problem olmadığı söylenince direkt seçim kuruluna geldim. Ancak dosyanın geç verildiği ve geç alındığı şeklinde bir kayıt altına alındığını öğrendim. Tabi üzülmemek elde değil, şok oldum. Böyle bir olay ancak sabotaj olarak gerçekleştirilebilir. yoksa akılla mantıkla ya da hata oldu şeklinde izaha inanmak mümkün değil. Kendilerini şöyle savunuyorlkar siz zaten genel merkeze başvurmuştunuz. Genel Merkesin YSK'ya bunu ileteceğini zannettik. Bizim burada böyle bir başvuru yapmayacağımızı düşündük gibi saçma sapan bir ifade kullanıyorlar.

"Bilinçli bir operasyon"

Sadece büyükşehir de değil aslında Akdeniz ilçemizle ilgili adayımızın dosyası da geçikmiş. Akdeniz'i de buna ilave ettiğimiz zaman kesinlikle bu işin içerisinde bir operasyon olduğu ve bilinçli bir şekilde yapıldığı açıkça görülüyor.

'Sorumlular İyi Parti'nin içinde'

İyi Parti'nin içerisinden Mersin İl Teşkilatı'nda ve Akdeniz İlçe Teşkilatı'nda böyle bir olayla karşılaşıldı. Dolayısıyla görev bu arkadaşlarda olduğu halde bu iş verilmediyse bunun sorumlusu da suçlusu da o görev verilen arkadaşlardır.

Kocamaz Demokrat Parti'ye geçti mi?

İyi Parti'den aday olamayan Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'ye geçeceği ile ilgili iddialara yanıt verdi.

Henüz kesinleşmiş bir şeyin olmadığını vurgulayan Kocamaz, Demokrak Parti ile görüşmelerin yapıldığını ve değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Kesin sonucun ise yarın akşam belli olacağını açıkladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kocamaz'ın aday olup olamayacağının kararını YSK verecek