Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Devlet başkanı Aliyev telefonda görüştü. Erdoğan, Aliyev'e Hocali Katliamı'nın 27. yılı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu. ALiyev de Başkan ERdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü
26.02.2019 - 17:54 | Son Güncelleme: 26.02.2019 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Devlet başkanı Aliyev telefonda görüştü. Erdoğan, Aliyev'e Hocali Katliamı'nın 27. yılı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu. ALiyev de Başkan ERdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Etiketler : erdoğan,
607252 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/607252.aspx
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