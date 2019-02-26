Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Devlet başkanı Aliyev telefonda görüştü. Erdoğan, Aliyev'e Hocali Katliamı'nın 27. yılı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu. ALiyev de Başkan ERdoğan'ın doğum gününü kutladı.