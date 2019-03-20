Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Karadzic'in müebbet hapse  mahkum edilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, "Bosna Kasabı Radovan Karadziç Srebrenitsa Soykırımı'ndaki  sorumluluğu nedeniyle ömür boyu hapse mahkum edildi. Katledilen Boşnak  kardeşlerimizin acısını yok etmese de, bu kararı adaletin tecellisi bakımından  yerinde buluyoruz." ifadelerini kullandı.

73 yaşındaki Karadzic'e müebbet

"Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic,  2016'da Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza  Mahkemesince (ICTY) soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl  hapse çarptırılmıştı.

ICTY'nin 2017'de kapatılmasının ardından devam eden davaları devralan  Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, nihai kararında 73  yaşındaki Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.