Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimi süreci işlerken  Türkiye'de 57 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa  gidecek. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde  seçmenlerin dikkat etmesi gerekenleri 6 başlık altında derledi.

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin

Vatandaşlar, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını  öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin  internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil  uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın

Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını  taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı,  resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı,  askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı  mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı  gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi  yanında bulundurması gerekecek.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya  haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür  cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna  bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın

Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy  pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, birleşik  oy pusulalarının düzgün bir şekilde katlanıp zarfa koyulması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni  pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5- Pusulaları tek zarfa koyun

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır,  Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri,  Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun,  Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye  başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar  heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye  başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy  verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar  meclisi" için oy atılacak. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının  bulunduğu yerin karşısına imza atacak.