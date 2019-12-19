Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarını sürdürüyor. Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya'da bulunan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü
19.12.2019 - 10:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,hasan ruhani,
669645 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/669645.aspx
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